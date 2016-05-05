



Достопримечательности учат ценить историю



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 мая. /УЗИНФОРМ/. Озеро Баликликул, расположенное в прекраснейшем уголке природы Чартакского района, - одно из уникальнейших объектов Наманганской области Узбекистана. Проведенное здесь во вторник мероприятие областного совета партии “Миллий тикланиш” (“Национальное возрождение”) было посвящено приобщению молодежи к таким общечеловеческим ценностям, как гуманизм, дружба и толерантность, мир и спокойствие.



Сотрудники исторического объекта и депутат областного Кенгаша народных депутатов О. Хожиев в своих выступлениях отметили важность глубокого изучения истории края, рассказали о наследии великих предков, в частности, султана Увайси Карони.



А затем молодежь, засучив рукава, приступила к работам по благоустройству и озеленению территории объекта. В акции приняли участие все участники мероприятия.



Особую активность проявили учащиеся Чартакского медицинского колледжа и школы № 25 в махалле Октепа Содикжон Содиқов, Шохолдор Хожиев, Турасойибхужа Пулатов, Насиба Саидраимова, Рислигой Пайзуллаева. Своей активностью они заразили и сверстников из соседнего Уйчинского района.



"Такие акции стимулируют интерес молодежи к изучению богатой истории, жизни и творчества наших великих предков, национальных традиций", – считает одна из участниц акции ученица специализированной школы-интерната № 5 Чартакского района Рухсора Толибжонова. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи