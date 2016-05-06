



Обсуждены актуальные вопросы узбекско-болгарского диалога



ТАШКЕНТ, 6 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетил Временный поверенный в делах Республики Болгария Георгий Проданов. Визит был предпринят с целью обсуждения актуальных вопросов двусторонних отношений, в том числе, практических аспектов участия болгарской делегации высокого уровня в работе международной конференции "Нефть и газ Узбекистана – OGU-2016" в Ташкенте, повестки дня и программы предстоящих межгосударственных контактов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи