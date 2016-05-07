



Москва поверила в Лейлу из Намангана



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 мая. /УЗИНФОРМ/. Ученица наманганской детской музыкальной школы № 1 Лейла Куртбабаева завоевала сердца жюри недавнего международного конкурса "Москва верит талантам".



Лейла проникновенно исполнила песню "Секин, аста" ("Медленно, осторожно") из репертуара Мунисы Ризаевой. В первый раз она ее исполнила вместе с звездой эстрады на гала-концерте фестиваля "Камалак юлдузлари" в январе, песня Лейле очень понравилась и с благословения певицы девушка стала исполнять ее и самостоятельно.



В конкурсе "Москва верит талантам", прошедшем в столице России, воспитанница преподавателя Натальи Ивановой получила признание не только публики, но и авторитетного жюри, которое присудило ей второе место в старшей возрастной группе и дало пропуск в гала-концерт, куда отбирались только самые яркие номера. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи