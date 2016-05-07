



Сотрудничество при подготовке детей к школе



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 мая. /УЗИНФОРМ/. Как правильно подготовить выпускника детского садика к школе – такова была тема семинара для руководителей дошкольных учреждений Намангана, прошедшего на этой неделе в УДО № 68.



По программе участников мероприятия ознакомили с деятельностью детских кружков английского и русского языков, спортивных и прочих.



Так, например, малыши из кружка "Зумардойлар даврасида" с удовольствием раскатывали тесто и лепили лепешки – настоящие, не бутафорские. В других кружках рассказывали стихи на русском и исполняли песни на английском языках.



Как сказала воспитательница Малика-опа Дадабаева, в ее в группе все дети с удовольствием посещают кружки: "Занятия у нас длятся по 20 минут, если детки в ходе занятия испытывает трудности с усвоением нового материала, то руководитель кружка занимается с ними еще после полдника. Стоит отметить, что наша группа является инклюзивной: детишки с особыми потребностями наряду со сверстниками посещают кружки и при этом достигают очень хороших успехов".



Всего этот детский сад посещают около ста детей, 13 из них – с особыми образовательными потребностями.



Далее состоялся обмен опытом и мнениями между участниками. Представители СГМ, областного управления народного образования и городского ОМООДУНО отметили важность взаимодействия трех сторон – семьи, детского сада и махалли. Было приведено множество положительных примеров слаженной работы, которая помогает социальной адаптации ребенка, его всестороннему развитию.



В подтверждение этой мысли представитель ГОМООДУНО Зухра Аббасова привела пример проведенного недавно спортивного соревнования, в котором дошкольники участвовали в шахматных состязаниях, победители были награждены почетными грамотами и памятными призами.



Подводя итоги мероприятия, можно смело сказать, что участники смогли получить заряд позитива от детского творчества и много полезной информации, которая будет в дальнейшем применена в их работе. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи