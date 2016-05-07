Журналистам рассказали о ходе подготовки к выборам

Журналистам рассказали о ходе подготовки к выборам07.05.2016 14:41
НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 мая. /УЗИНФОРМ/. Пресс-конференция о ходе подготовки к выборам в махаллях прошла в среду в офисе регионального отделения Независимого института мониторинга формирования гражданского общества (НИМФОГО).
Руководитель филиала Зафаржон Худайбердиев подробно ознакомил с особенностями предстоящей кампании, ответил на многочисленные вопросы журналистов.
Он особо подчеркнул, что необходимо довести информацию о выборах председателей сходов граждан махаллей и их советников до самого широкого круга людей.
Выборная кампания в Узбекистане стартует уже совсем скоро – в мае. В ходе выборов жителям области предстоит избрать председателей СГМ в 882 махаллях, а также почти 10 тысяч их советников.
Для содействия подготовки и проведения выборов образованы и активно действует областные, городские и районные специальные комиссии.
УЗИНФОРМ