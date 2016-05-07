



Журналистам рассказали о ходе подготовки к выборам



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 мая. /УЗИНФОРМ/. Пресс-конференция о ходе подготовки к выборам в махаллях прошла в среду в офисе регионального отделения Независимого института мониторинга формирования гражданского общества (НИМФОГО).



Руководитель филиала Зафаржон Худайбердиев подробно ознакомил с особенностями предстоящей кампании, ответил на многочисленные вопросы журналистов.



Он особо подчеркнул, что необходимо довести информацию о выборах председателей сходов граждан махаллей и их советников до самого широкого круга людей.



Выборная кампания в Узбекистане стартует уже совсем скоро – в мае. В ходе выборов жителям области предстоит избрать председателей СГМ в 882 махаллях, а также почти 10 тысяч их советников.



Для содействия подготовки и проведения выборов образованы и активно действует областные, городские и районные специальные комиссии. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи