Узбекский лидер почтил память павших за мир

ТАШКЕНТ, 8 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Ислам Каримов принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к монументу Скорбящей матери в Ташкенте, приуроченной к празднованию Дня памяти и почестей и 71-й годовщины Великой Победы.

В выступлении главы государства на церемонии говорилось:

"В эти дни во всех городах и селах нашей страны, в каждой семье, стар и млад, все наши соотечественники широко отмечают 9 Мая – День памяти и почестей, 71-ю годовщину Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне. Мне доставляет большое удовлетворение поздравить наших ветеранов, проявивших мужество и героизм в завоевании этой великой победы, наших соотечественников, самоотверженно трудившихся в тылу, пожелать им здоровья, долгих лет жизни.

Отдать дань памяти тем, кто во имя нынешней мирной жизни и чистого неба пал на полях сражений, является для всех нас и долгом, и честью.

Сегодня, присутствуя на этой площади Памяти, ставшей священным местом для нашего народа, отмечая день Победы, достигнутой в самой кровопролитной войне за всю мировую историю, приведшей к неисчислимым жертвам, горестям и страданиям, следует подчеркнуть, что, несмотря на прошествие многих лет, в нашей стране нет ни одного человека, который забыл бы ту жестокую войну, ее последствия.

Эта дата, которая останется в истории как незабываемый день, тот факт, что в числе тысяч и тысяч людей различных национальностей, проявивших мужество и стойкость в завоевании победы над фашизмом, было немало и наших соотечественников, наших отцов и дедов, многие из которых не вернулись с войны, 338 наших соотечественников были удостоены высокого звания героя, тысячи – награждены боевыми орденами и медалями, – все это, несомненно, переполняет наши сердца чувством гордости.

Однако, когда речь заходит о вкладе нашего народа в борьбу против фашизма, мы вновь и вновь вспоминаем те неизмеримые потери, которые навсегда останутся незаживающей раной в наших сердцах.

В связи с этим, думаю, уместно привести следующие цифры.

Население Узбекистана на начало войны составляло около 6,5 миллиона человек, из них 1,5 миллиона участвовали в войне. Если учесть, что более 500 тысяч из них погибли на полях сражений, многие вернулись инвалидами, а многие – пропали без вести, то само собой очевидно, насколько дорого обошлась нам эта победа.

Великодушие, благородство и гуманизм любого народа испытываются не только по отношению к своим близким, но также и другим людям, на долю которых выпали горести и страдания, ярко проявляются в стремлении, не жалея душевного тепла, оказать им помощь и заботу.

Доброта и милосердие – это самые благородные качества нашего народа. Наши соотечественники приняли около одного миллиона эвакуированных детей, женщин, стариков. Они делились с ними последним куском хлеба и кровом, проявили по отношению к ним доброту и милосердие, сказав "Ты не сирота", что стало высоким проявлением лучших человеческих качеств, щедрости и благородства нашего народа.

Человек, народ живы и вечны благодаря исторической памяти, сказал Ислам Каримов. Чтить память ушедших, отдавать им дань уважения – издревле присущие нашему народу качества. Мы в неоплатном долгу перед людьми, которые пали на полях сражений во имя Родины, ради светлых дней грядущих поколений, прежде всего, перед ныне здравствующими ветеранами, которые достойны всяческого уважения и почитания.

История – это память, почитание славных дел предков, их героизма, умение сделать правильные выводы из прошлого.

Учитывая все это, 17 лет назад мы объявили 9 Мая в нашей стране Днем памяти и почестей, создали площади Памяти в нашей столице Ташкенте, Республике Каракалпакстан, областях и районах, установили на этих площадях памятник Скорбящей матери. Иными словами, именно в этом названии находят свое яркое отражение два таких взаимодополняющих друг друга, неразрывно связанных благородных понятия, как память и почитание.

По прошествии времени сама жизнь подтверждает, насколько правильным было принятое нами решение. Стало доброй традицией посещение нашим народом этих мест, оказание уважения памяти павших. Эти площади поистине стали священными местами поклонения, обогатили нашу духовную жизнь своим глубоким смыслом и содержанием, подчеркнул глава нашего государства.

Наш народ, испытавший все тяготы и страдания самой страшной и жестокой в истории человечества войны, всегда живет с одной мыслью: пусть никогда не повторится это зло. Наши соотечественники всегда просят у Всевышнего только одно: нам нужны мир и спокойствие.

Это пожелание глубоко укоренилось в сознании нашего народа, многое повидавшего на своем веку, и каждый из нас ясно осознает суть и значимость, ценность мира и спокойствия.

Между тем все более усугубляющиеся в мире противоречия и противостояния, кровавые столкновения в ближнем и дальнем зарубежье представляют чрезвычайно серьезную угрозу и опасность миру и стабильности, что тревожит наш народ.

В соседнем Афганистане вот уже 35 лет наблюдается нестабильная обстановка. Нарастание таких угроз, как экстремизм, терроризм, вызывает беспокойство наших соотечественников.

Подобная сложная и опасная ситуация, непростое время, безусловно, требуют от всех нас быть всегда бдительными и внимательными, сказал Президент нашей страны. Девиз «Наш дом – нам его беречь!» сегодня как никогда актуален. Не допускать все еще встречающегося равнодушия и беспечности, самое важное – жить с чувством сопричастности к происходящим вокруг событиям – наш долг.

Такое непростое время требует от нашего государства, нашего общества укрепления безопасности, предотвращения любой агрессии в отношении нашей страны, необходимых мер в целях обеспечения неприкосновенности наших границ, защиты мирной и спокойной жизни нашего народа.

В этом плане мы полагаем самым правильным решением то, что в нынешней сложной ситуации мы законодательно закрепили политику дальнейшего повышения потенциала Вооруженных Сил Республики Узбекистан, неприсоединения Узбекистана к каким-либо военным блокам, недопущения размещения на территории нашей страны военных баз других государств, пребывания наших военнослужащих за пределами страны.

Осталось немного времени до широкого и торжественного празднования 25-летия независимости нашей Родины.

Узбекистан за этот исторически короткий период времени, несмотря на пережитые трудности и испытания, достиг высоких темпов роста, добился колоссальных успехов и рубежей, что получает признание в мировом масштабе и вызывает восхищение многих, а это радует всех нас, пробуждает в наших сердцах чувство гордости.

Решающим фактором растущего авторитета Узбекистана на международной арене являются впечатляющие результаты самоотверженного труда нашего мужественного и стойкого народа, его повышающаяся политическая и социальная активность, меняющееся отношение к жизни.

Возводимые в сельской местности современные дома по типовым проектам еще больше повышают качество жизни нашего народа. В результате таких мер и действий развивается и модернизируется село, современные информационные технологии обретают прочное место в повседневной жизни наших людей. Такая созидательная работа будет последовательно продолжена.

Я еще раз обращаюсь к нашему молодому поколению, моим детям: всегда будьте целеустремленными, дерзайте, завтрашний день, будущее – за вами! Кто завтра придет к нам на смену? Это наши мыслящие самостоятельно, по-новому юноши и девушки, овладевшие современными знаниями и профессиями, способные взять на себя ответственность за завтрашний день, проявить свой потенциал и возможности.

Четко намеченные нами сегодня долгосрочные цели и задачи, в том числе увеличение более чем вдвое к 2030 году внутреннего валового продукта нашей страны, у всех нас укрепляет нашу уверенность в завтрашнем дне. И, безусловно, мы ни в чем не уступим самым развитым государствам, живущим свободно и благополучно народам мира в деле дальнейшего процветания, повышения уровня и качества жизни народа.

Пользуясь случаем, хочу вновь искренне, от всего сердца поздравить наших уважаемых ветеранов, весь наш народ с этим замечательным праздником, пожелать всем вам здоровья, счастья, благополучия и достатка вашим домам. Пусть всегда в нашей стране царят мир и спокойствие, будет чистым небо, пусть Всевышний оберегает наш народ от всяких бед и напастей".

УЗИНФОРМ