О посещении заместителем директора регионального офиса ПРООН Центра симуляции землетрясении

ТАШКЕНТ, 8 мая. /УЗИНФОРМ/. В рамках визита в Узбекистан заместитель директора регионального офиса Программы Развития ООН (г.Стамбул) Оливье Адам 28 апреля 2016 г. посетил Центр симуляции землетрясений Института гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан, сообщает пресс-служба МЧС.

О.Адама сопровождали Постоянный представитель ПРООН в Узбекистане С.Приснер и сотрудники Представительства.

Гости ознакомились с аварийно-спасательной техникой и оборудованием, переданной в рамках совместного проекта МЧС/ПРООН, экспозициями музея истории землетрясений и комплексом мероприятий по снижению риска землетрясений, правилами оказания первой медицинской помощи. Им была предоставлена возможность проверить свои знания и навыки на симуляторе землетрясений.

В ходе посещения О.Адам отметил, что страны, подверженные рискам стихийных бедствий, должны внедрять программы по поддержке и подготовке населения, уделяя внимание системам быстрого реагирования. Он высоко оценил оснащенность спасательных подразделений современной техникой и оборудованием, а также возможности симулятора землетрясения, которая действительно помогает людям ощутить, какими бывают подземные толчки и наглядно понять, как и почему нужно себя вести во время таких катастроф.

Представителями министерства также представлена презентация о мероприятиях по созданию ЕДДС «Камчик» и совершенствованию ЦУКС. В свою очередь О.Адам отметил, что это очень важный проект, который, несомненно, играет ключевую роль в оказании своевременной помощи уязвимым слоям населения, проживающим в данном регионе, и выразил готовность оказать содействие в реализации намеченных планов.

О.Адам поблагодарил руководство министерства за организацию посещения.

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