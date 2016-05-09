Узбекистан не будет принимать заверенные апостилем документы органов власти Косово

ТАШКЕНТ, 9 мая. /УЗИНФОРМ/. 7 мая внешнеполитическое ведомство Узбекистана направило послание в Министерство иностранных дел Королевства Нидерландов, являющегося депозитарием для Республики Косово, с уведомлением о том, что в связи с присоединением Косово к Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (Гаага, 5 октября 1961 года), заверенные специальным штампом (апостилем) документы органов власти Косово в Узбекистане приниматься не будут.

В документе также говорится о неприменимости положений данной Конвенции между Узбекистаном и Косово.

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