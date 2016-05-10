В Ташкенте обсуждены актуальные вопросы узбекско-бельгийских отношений

ТАШКЕНТ, 10 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня пребывающая с визитом в Ташкенте делегация Королевства Бельгия во главе с генеральным директором по двусторонним отношениям Министерства иностранных дел Геертом Мёйле посетила внешнеполитическое ведомство Узбекистана, где был проведен очередной, 5-й раунд узбекско-бельгийских политических консультаций по линии МИД.

Основными темами повестки дня состоявшихся переговоров стали вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

В рамках пребывания в узбекской столице делегация МИД Бельгии также посетит Олий Мажлис, Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан.

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