



Молитва о погибших воинах



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 мая. /УЗИНФОРМ/. В День памяти и почестей настоятель храма архангела Михаила отец Марк провел на европейском кладбище панихиду по всем воинам, погибшим в боях за Отечество.



Литургия 9 мая прошла по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, в этот день во всех храмах Русской православной церкви совершается особое ежегодное литургическое поминовение, приуроченное к празднованию Дня Победы над фашизмом.



Во время литургии на заупокойной ектении (просительной молитвы) были произнесены особые прошения "о вождех и воинах…".



Отец Марк помолился перед Всевышним об упокоении душ воинов, павших за веру и Отечество на поли брани, от ран скончавшихся, в пленении и горьких работах невинно умученных и убиенных и всех Победы ради потрудившихся.



Панихида прошла на братских могилах на центральной аллее кладбища, где похоронены воины Красной армии, умершие от ран в госпиталях Намангана в 1941 – 1942 годах.



Батюшка в заключение еще раз поздравил всех с великим праздником – Днем Победы над фашизмом и наступившей Пасхой. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи