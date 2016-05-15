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Для национального языка в Узбекистане создан новый университет
15.05.2016 10:38

ТАШКЕНТ, 15 мая. /УЗИНФОРМ/. 13 мая Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал Указ "О создании Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои", выпущенный в целях сохранения и дальнейшего развития национального языка.

В документе подчеркивается роль языка как основы культурного и духовного развития любого народа, олицетворения его национального самосознания, отмечается вклад в становление узбекского языка на основе древнетюркского таких известных мыслителей, как Юсуф Хос Хожиб, Ахмад Югнаки, Атои, Лутфи, Бабур, Агахи, Машраб, Мукими, Фуркат и другие известные просветители, и прежде всего, роль великого поэта и мыслителя Алишера Навои.

В указе также говорится о мерах, предпринятых за годы независимости Узбекистана, по сохранению и развитию узбекского языка, созданию правовой основы для того, чтобы представителям всех наций и народностей, проживающих на территории страны, было гарантировано их конституционное право на развитие и свободное использование своих родных языков, а также предоставлена возможность свободно изучать иностранные языки.

Создание нового университета нацелено на устранение имеющихся недостатков в области глубокого изучения исторических корней и специфических особенностей государственного языка и литературы, проведения научных исследований о месте и роли узбекского языка и литературы в развитии общества и народа, его совершенствования на научной основе, подготовки, переподготовки и повышения квалификации научно-педагогических кадров, специалистов по узбекскому языку и литературе, издания современных учебников, этимологических и сопоставительных словарей, разработки необходимых терминов, понятий и категорий.

Основными задачамии Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои в документе определены:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • подготовка высококвалифицированных научных и педагогических кадров, отвечающих требованиям времени, глубоко знающих специфические особенности, научно-теоретические, философско-эстетические основы узбекского языка и литературы, владеющих современными образовательными технологиями;
  • подготовка переводчиков, способных осуществлять на высококачественном уровне перевод научной, художественной и другой литературы с узбекского на английский и другие языки, а также с мировых языков на родной язык;
  • воспитание студенческой молодежи в духе любви и преданности Родине, национальных и общечеловеческих ценностей, обладающей широким мировоззрением и самостоятельным мышлением;
  • исследование исторически сформировавшихся литературных и лингвистических школ, классического и современного узбекского языка, литературы и фольклора, вклада наших великих предков в развитие узбекского и мирового языкознания, их научного наследия, места и значения нашего родного языка в мире, его связей с другими языками, а также научных проблем, касающихся перспектив его развития;
  • подготовка научно обоснованных предложений по созданию новой академической и учебной грамматики, полностью соответствующей особенностям узбекского языка, совершенствованию фонетической системы и действующих правил правописания, изданию словарей, энциклопедий и учебников по различным тематикам и направлениям;
  • проведение научных исследований по новым и эффективным методикам преподавания узбекского языка и литературы, внедрению передовых педагогических технологий в общеобразовательных школах, академических лицеях и профессиональных колледжах, высших образовательных учреждениях;
  • подготовка научно-методических разработок, практических рекомендаций, направленных на обеспечение достойного места родного языка в мировой информационной сети Интернет, создание компьютерных программ по узбекскому языку и языковому переводу, а также электронных учебников, сопоставительных словарей на основе узбекского языка и мировых языков.

Университет оздается на базе факультета узбекской филологии Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека и факультета узбекского языка и литературы Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами, а также Института языка и литературы имени Алишера Навои Академии наук.

В составе вновь образованного университета будут созданы три факультета: узбекской филологии, преподавания узбекского языка и литературы и факультет узбекско-английского перевода, а также Научно-исследовательский институт узбекского языка и литературы. Университету передается Государственный музей литературы имени Алишера Навои Академии наук, на его базе будет образован Музей узбекского языка и литературы.

Для решения организационных вопросов, связанных с образованием Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои, создана республиканская комиссия во главе с премьер-министром Республики Узбекистан Ш.Мирзиёевым.

УЗИНФОРМ

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