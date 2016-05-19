Обсуждены актуальные вопросы узбекско-болгарского сотрудничества

ТАШКЕНТ, 19 мая. /УЗИНФОРМ/. 18 мая Президент Узбекистана Ислам Каримов провел в резиденции Оксарой встречу с прибывшим накануне в Ташкент с первым официальным визитом премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым.

В ходе аудиенции стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, транспорта, промышленности, туризма и других, а также рассмотрели возможности реализации новых совместных проектов.

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