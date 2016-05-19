Представитель Комиссии Европейского союза посетил МИД Узбекистана

ТАШКЕНТ, 19 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня во внешнеполитическом ведомстве Узбекистана прошла встреча министра иностранных дел Абдулазиза Камилова с прибывшим накануне с рабочим визитом в страну во главе представительной делегации вице-президентом Комиссии ЕС по энергетическому союзу Марошем Шевчовичем.

В ходе встречи состоялось обсуждение текущего состояния и перспектив дальнейшего развития двустороннего сотрудничества по всему спектру направлений, включая взаимодействие с другими странами Центральной Азии.

В ходе пребывания в Ташкенте представитель КЕС проведет переговоры в правительстве Узбекистана, внешнеторговом ведомстве, а также примет участие в Международной конференции "Нефть и газ Узбекистана".

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