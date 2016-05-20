Новый посол Таджикистана посетил узбекское внешнеполитическое ведомство

ТАШКЕНТ, 20 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Министерство иностранных дел Узбекистана посетил вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан Содик Имоми, чтобы вручить копии своих верительных грамот главе внешнеполитического ведомства Абдулазизу Камилову.

В ходе состоявшихся переговоров было проведено обсуждение текущего состояния и перспектив дальнейшего развития узбекско-таджикского диалога, как на двусторонней, так и многосторонней основе, в том числе, в контексте взаимодействия в рамках ШОС.

С.Имоми возглавит таджикскую дипмиссию в Ташкенте вместо Музаффара Хусейнова, пребывавшего в должности с апреля 2011 по март текущего года.

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