Визит главы правительства Южной Кореи в Ташкент

ТАШКЕНТ, 21 мая. /УЗИНФОРМ/. 20 мая в Узбекистан с официальным визитом прибыл премьер-министр Республики Корея Хван Гё Ан. Визит был приурочен к завершению строительства и началу деятельности Устюртского газохимиче­ского комплекса на базе месторождения Сургиль, в реализации проекта которого участвовали южнокорейские партнеры.

В рамках пребывания в Ташкенте глава южнокорейского правительства провел встречу со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым, с которым провел церемонию начала строительства Дома корейской культуры и искусства, и был принят в резиденции Оксарой Президентом Узбекистана Исламом Каримовым.

В ходе проведенных переговоров состоялось обсуждение текущего состояния и перспектив дальнейшего развития узбекско-корейского диалога, приоритетными направлениями которого были названы политика, экономика и торговля, ТЭК, инвестиции, транспорт и связь, ИКТ, фармацевтика, промышленность, машиностроение, наука, образование и культура, а также возможностей реализации новых совместных проектов.

Кроме того, высокий гость возложил цветы к Монументу независимости Узбекистана и посетил Государственный музей истории Темуридов.

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