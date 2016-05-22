



На корте – юные теннисисты



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 мая. /УЗИНФОРМ/. В Намангане на днях завершился чемпионат Узбекистана по теннису среди учащихся общеобразовательных школ и профессиональных колледжей в возрасте 13-19 лет.



Более 180 молодых мастеров ракетки боролись за путевки на льготное поступление в высшие учебные заведения страны.



Среди спортсменов 1997-1999 годов рождения представитель Бухары Ахад Эрматов победил наманганца Шохруха Абдумаликова – 6:3, 7:5. Доно Вохидова из столицы со счетом 6:2, 6:0 выиграла поединок с Нилуфар Исмоиловой из Намангана и получила возможность стать студенткой на льготных условиях.



Интересно проходили состязания спортсменов 2000-2001 годов рождения. Представитель Бухары Азамат Лукмонов победил еще одного наманганского игрока Тимура Сатимова – 6:4, 4:6, 6:2. Азиза Яхшиликова из столицы победила подругу по команде Зарнигор Достонову – 6:4, 6:3.



Самандар Абдумаликов из Андижана стал победителем среди спортсменов 2002-2003 годов рождения. В финале он выиграл трехсетовый матч с представителем Ташкента Фирдавсом Зуфаровым – 6:0, 3:6, 6:2. Удача улыбнулась Ситоре Нормуродовой из Ташкента. В решающем поединке она победила подругу по команде Саринэ Саркисян – 6:3, 6:2. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи