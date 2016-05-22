



В махалле "Маргизор" избрали нового председателя



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 мая. /УЗИНФОРМ/. Выборы председателей махаллей стали самым обсуждаемым событием среди жителей Нарынского района. Выборные собрания прошли уже в 42 из 65 махаллях района. На днях своего вожака избрали и в махалле "Маргизор".



Жители этой махалли приняли активное участие мероприятиях по избранию председателя схода граждан и его советников – ведь от этих людей в значительной степени будет зависеть благополучие махаллинцев.



А потому вроде бы рутинное собрание превратилось в настоящий праздник – делегированные жителями махалли выборщики пришли в Нарынский педагогический колледж, где оно проводилось. Махаллинцы отнеслись к выборам с большой заинтересованностью, ведь махалля сегодня выполняет свыше 30 функций, ранее относившихся к ведению органов государственной власти на местах, перед ней целый ряд задач по обеспечению адресности и эффективности социальной защиты, развитию предпринимательства, содействию занятости молодежи.



"С выборами мы связываем надежды на дальнейшее улучшение уровня и качества жизни людей", – говорит председатель рабочей группы по проведению выборов директор педколледжа Хусанбой Кутбиддинов.



Всего в махалле "Маргизор" проживают 2747 человек, право голоса имеют 1916. Рабочая группа по проведению выборов определила число выборщиков – 65 человек.



В указанные в Законе Узбекистана "О выборах председателя (аксакала) схода граждан и его советников" сроки определили кандидатов на должность председателя, раздали представителям граждан приглашения, вывесили информацию с биографиями кандидатов в председатели.



На пост председателя схода граждан махалли "Маргизор" было выдвинуто 2 кандидата: Угилча Тургунова и методист ДЮСШ № 26 Равшанжон Анваржонов.



Сначала выступили кандидаты со своими предвыборными программами. Затем свое мнение высказали жители махалли.



По итогам голосования председателем СГМ был избран Равшанжон Анваржонов. Его кандидатуру собрание поддержало единодушно. Также были избраны советники нового председателя.



"На новом для меня посту я намереваюсь большое внимание уделить вопросам благоустройства махалли, организации свободного времени молодежи, для чего предполагаю построить поле для мини-футбола, усилить контроль посещаемости учащимися школы и колледжа", – говорит Равшанжон Анваржонов.



"За последние годы значительно возросла роль института махалли в социально-экономическом развитии территорий. При организации и проведении выборов нового состава схода граждан мы уделяем особое внимание созданию необходимых условий для избрания действительно достойных людей, способных поднять работу в своей махалле на еще более высокий уровень", – отметил в заключительном слове председатель Нарынского районного отделения фонда "Махалля" Мухаммадйулдош Тураев.



Выборы активно идут во всех районах области. Как нам сообщили в областном отделении фонда "Махалля", уже избраны 569 председателей махаллей из 882. Происходит серьезное обновление корпуса лидеров махаллей: 313 человек (55,9 %) избраны на этот пост впервые. Высшее образование имеют 70 % председателей, среднеспециальное – 30 %. Активизируются в выборной кампании и женщины – председателями СГМ стали уже 40 женщин. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи