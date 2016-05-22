



Благотворительный обед накануне страды прошел в Наманганской области



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 мая. /УЗИНФОРМ/. В среду, 18 мая, в АМТП "Зарбдор-Олвализор" Наманганского района было организовано угощение для работников фермерских хозяйств и механизаторов.



Руководитель АМТП Тургунпулат Юнусов, агроном Нематжон Тожимирзаев, механик Сиддикбой Аббосхужаев, приветствуя собравшихся, вспомнили тех, кто воевал на фронтах войны и приближал победу в тылу, много лет работал в поле. С сожалением было отмечено, что сейчас на этой территории ветеранов практически не осталось.



В непринужденной обстановке труженики села обсуждали виды на урожай, неотложные дела, в том числе и предстоящую уборку зерновых культур, подготовку техники и другие проблемы, затем двинулись в поле – дел много. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи