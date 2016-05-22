



В "Кичик Тошбулоке" – новый председатель



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 мая. /УЗИНФОРМ/. Одним из первых в Наманганском районе выборы председателя схода граждан и его советников состоялись в махалле "Кичик Тошбулок". Необходимо сказать, что к этому важному социально-политическому мероприятию жители отнеслись очень серьезно. По четко разработанному плану действовала рабочая группа по содействию подготовке и организации выборов, возглавляемая Азизой Тилаволдиевой.



“Еще на первом организационном собрании мы распределили функциональные обязанности каждого. А потом тщательно и сестематически контролировали их выполнение. Все семеро членов группы работали слаженно и оперативно. Строго по графику провели собрания жителей улиц по выборам представителей”, – говорит Азиза Тилаволдиева.



Выборы прошли в здании местной школы музыки и искусств, где заранее все было подготовлено – от избирательных урн до кабин для голосования. На них пригласили председателей рабочих групп и из других сходов граждан района, депутатов местного Кенгаша народных депутатов, чтобы ознакомить их с практикой проведения мероприятия.



Как и полагается, руководитель рабочей группы сперва представила трех кандидатов на должность председателя. Те, в свою очередь, выступили со своей программой деятельности на случай их избрания. Оказалось, что у всех имеются интересные предложения и задумки по совершенствованию деятельности схода граждан, реализация которых в конечном итоге должна привести к дальнейшему повышению жизненного уровня населения. Среди них – развитие предпринимателства и семейного бизнеса, создание новых рабочих мест, расширение объема благоустроительных работ и многое другое.



Теперь дело было за 66 гражданами, которых жители махалли выдвинули в качестве выборщиков. И они, учтя все обстоятельства, определились: в результате голосования председателем СГМ "Кичик Тошбулок" избран Аброр Солиев.



Также на основе альтернативности 8 граждан из 16 избраны советниками, то есть помощниками руководителя схода.



“Я глубоко понимаю и осознаю высокую ответственность, возложенную на меня. Приложу все усилия, чтобы оправдать доверие сограждан. Советники, другие активисты обещали помочь в этом. Только так, вместе мы сможем выполнить любую задачу, стоящую перед нами”, – говорит новоизбранный предселатель СГМ Аброр Солиев. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи