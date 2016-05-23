Главы МИД Узбекистана и Китая провели встречу в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 23 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу со своим коллегой из Китайской Народной Республики Ван И, прибывшим в страну с официальным визитом.

В ходе состоявшихся переговоров стороны провели обмен мнениями по актуальным вопросам развития двустороннего сотрудничества и ряду международных и региональных проблем, представляющих взаимный интерес, обсудили пути углубления взаимодействия в рамках международных организаций, прежде всего, ШОС.

В ходе пребывания в Ташкенте министр иностранных дел КНР также примет участие в очередном заседании Совета Министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

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