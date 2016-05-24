Узбекский лидер принял главу МИД Китая

ТАШКЕНТ, 24 мая. /УЗИНФОРМ/. 23 мая Президент Узбекистана Ислам Каримов провел в резиденции Оксарой встречу с прибывшим в Ташкент с официальным визитом министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.

В ходе аудиенции глава государства и его гость выразили взаимное стремление к дальнейшему развитию узбекско-китайского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, углублению взаимодействия в рамках международных организаций, прежде всего, ШОС.

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