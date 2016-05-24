



В Ташкенте прошла встреча глав МИД Узбекистана и Таджикистана



ТАШКЕНТ, 24 мая. /УЗИНФОРМ/. 23 мая глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу со своим коллегой министром иностранных дел Таджикистана Сироджидином Асловым, прибывшим в узбекскую столицу с целью участия в очередном заседании глав МИД государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-таджикского диалога по всему спектру направлений, углубления международного взаимодействия, прежде всего, в рамках ШОС. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи