



Национальные координаторы ШОС обсудили в Ташкенте организационные вопросы



ТАШКЕНТ, 24 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в столице Узбекистана завершило работу очередное заседание Совета национальных координаторов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, стартовавшее в минувшую пятницу, 20 мая. Для участия во встрече в Ташкенте собрались представители Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистан и Узбекистана. Повестка встречи была посвящена практическим вопросам проведения предстоящего в июне в Ташкенте юбилейного Саммита ШОС, подготовки к проведению вТашкенте Совещания министров культуры, заседаний Совета Межбанковского объединения и Правления Делового совета ШОС. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи