



В Ташкенте возложили цветы к памятнику Шота Руставели



ТАШКЕНТ, 25 мая. /УЗИНФОРМ/. 24 мая в Ташкенте прошла торжественная церемония возложения цветов к памятнику знаменитого грузинского поэта и государственного деятеля Шота Руставели, автора поэмы "Витязь в тигровой шкуре". Акция, в которой принял участие посол Грузии в Узбекистане Константин Жгенти, представители дипломатического корпуса, грузинской диаспоры, СМИ и поклонника творчества поэта, была приурочена к празднованию 850-летия со дня рождения Руставели. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи