



В Узбекистане утверждены квоты приема в высшие образовательные учреждения на новый учебный год



ТАШКЕНТ, 26 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал постановление "О приеме в высшие образовательные учреждения Республики Узбекистан в 2016/2017 учебном году", которое направлено на обеспечение качественной подготовки высококвалифицированных кадров по специальностям, востребованным в отраслях экономики и регионах Республики, усиление взаимосвязанности и сбалансированности приема в высшие образовательные учреждения с потребностями работодателей в специалистах с высшим образованием, а также с учетом реализации целевых среднесрочных программ структурных преобразований в экономике, модернизации, технического перевооружения и диверсификации отраслей, комлексного социально-экономического развития регионов страны. Документом предписывается: 1. Принять к сведению, что Министерством экономики совместно с Министерством высшего и среднего специального образования, Министерством труда, Министерством финансов Республики Узбекистан, министерствами и ведомствами, имеющими в своем ведении высшие образовательные учреждения, с участием акционерных компаний, хозяйственных объединений и предприятий, Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и г.Ташкента: в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 23 июня 2015 года №ПП-2360 "О мерах по дальнейшему совершенствованию механизма формирования параметров приема в высшие учебные заведения Республики" разработаны балансовые расчеты параметров приема в вузы и спроса работодателей на выпускников вузов с учетом анализа факторов территориального размещения новых строящихся предприятий, реализации программных мер по структурным преобразованиям в экономике, инвестиционных проектов по модернизации, техническому перевооружению и диверсификации производства, развитию дорожно-транспортной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры;

по результатам осуществленной экспертной оценки фактической обеспеченности отраслей и секторов экономики в специалистах с высшим образованием внесены соответствующие изменения в перечень направлений и специальностей высшего образования, предусматривающие введение 18 новых направлений подготовки бакалавриата;

на основе рассчитанной на перспективу потребности в выпускниках вузов по конкретным направлениям и специальностям подготовки, а также мониторинга трудоустройства выпускников по выбранной специальности сформированы квоты приема на 2016/2017 учебный год в высшие образовательные учреждения. 2. Установить на 2016/2017 учебный год общие квоты приема в высшие образовательные учреждения по подготовке: бакалавров в количестве 57 907 человек, в том числе по государственным грантам – 19 120 и на платно-контрактной основе – 38 787 человек согласно приложению №1;

магистров в количестве 5 000 человек, в том числе по государственным грантам – 1 548 и на платно-контрактной основе – 3 452 человек согласно приложению №2;

бакалавров на специальных заочных отделениях Ташкентского химико-технологического института (Кунградское отделение) по государственным грантам в количестве 65 человек и Ташкентского университета информационных технологий – 50 человек, из них 15 человек – по государственным грантам и 35 человек – на платно-контрактной основе согласно приложению №3. 3. Принять предложение Министерства здравоохранения, Министерства финансов, Государственного центра тестирования при Кабинете Министров Республики Узбекистан, Ташкентской медицинской академии о прекращении, начиная с 2016/2017 учебного года, приема в Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии.



4. Министерству высшего и среднего специального образования, Министерству народного образования Республики Узбекистан совместно с министерствами и ведомствами, имеющими в своем ведении высшие образовательные учреждения: с широким участием в рамках тесного партнерства с ведущими университетами и высшими учебными заведениями развитых стран мира обеспечить завершение до начала 2016/2017 учебного года кардинальную переработку всех учебных планов и программ, имея в виду полный отказ от устаревших, изживших себя подходов и методик преподавания дисциплин, внедрение в бакалавриате и магистратуре новых учебных планов и программ, основанных на современных достижениях мировой науки и передовых педагогических технологий, а также привлечение для их реализации в учебном процессе и повышения качества подготовки специалистов с высшим образованием ведущих иностранных ученых и преподавателей, в первую очередь по фундаментальным и техническим специальностям;

при оценке деятельности и материальном стимулировании профессорско-преподавательских кадров вузов руководствоваться степенью владения ими иностранным языком и уровнем применения в учебном процессе современных педагогических, мультимедийных и информационно-коммуникационных технологий;

обеспечить с 1 июля 2016 года организацию переподготовки и повышение квалификации руководящих и профессорско-преподавательских кадров высших образовательных учреждений в 15 базовых центрах вузов страны, созданных Указом Президента Республики Узбекистан от 12 июня 2015 года №УП-4732, по новым учебным программам и методикам обучения, широко привлекая для этих целей ученых и профессоров ведущих зарубежных высших учебных учреждений. 5. Утвердить состав Государственной комиссии по приему в образовательные учреждения Республики Узбекистан в 2016/2017 учебном году (далее – Государственная комиссия) согласно приложению №4.



Предоставить право Государственной комиссии вносить изменения в параметры приема в высшие образовательные учреждения в пределах установленных общих квот приема в бакалавриат и магистратуру, с учетом рейтинговой оценки набранных абитуриентами баллов при поступлении в высшие образовательные учреждения по направлениям подготовки бакалавриата и специальностям магистратуры.



6. Министерствам и ведомствам, имеющим в своем ведении высшие образовательные учреждения, совместно с Государственным центром тестирования при Кабинете Министров Республики Узбекистан в недельный срок внести на утверждение Государственной комиссии предложения по распределению квот приема в бакалавриат и магистратуру по государственным грантам и на платно-контрактной основе по языкам обучения в разрезе подведомственных высших образовательных учреждений.



7. Министерству высшего и среднего специального образования совместно с Министерством народного образования, Государственным центром тестирования при Кабинете Министров Республики Узбекистан: в установленном порядке внести в Классификатор направлений и специальностей высшего образования изменения и дополнения по вновь вводимым направлениям бакалавриата и специальностям магистратуры;

в срок до 1 августа текущего года разработать и утвердить в установленном порядке учебные планы и программы по вновь вводимым направлениям бакалавриата и специальностям магистратуры. 8. Министерству финансов Республики Узбекистан обеспечить выделение из Государственного бюджета Республики Узбекистан необходимых средств с учетом установленных на 2016/2017 учебный год квот приема в бакалавриат и магистратуру на основе государственных грантов.



9. Министерству высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан совместно с министерствами и ведомствами, имеющими в своем ведении высшие образовательные учреждения, Государственным центром тестирования при Кабинете Министров Республики Узбекистан: в месячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления;

привести свои ведомственные нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением. 10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Мирзиёева Ш. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи