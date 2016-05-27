



В Фергане стартовала "Универсиада"



ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 мая. /УЗИНФОРМ/. 26 мая в Фергане на стадионе "Истиклол" стартовали республиканские спортивные игры "Универсиада-2016", которые традиционно проводятся среди студентов высших учебных заведений Республики. В торжественной церемонии открытия приняли участие премьер-министр Узбекистана Ш.Мирзиёев, Государственный советник Президента Х.Султанов и хоким Ферганской области Ш.Ганиев. В играх принимают участие спортсмены, победившие на региональных отборочных этапах, которые будут состязаться между собой за звание сильнейших в таких видах спорта, как баскетбол, бокс, волейбол, гандбол, дзюдо, легкая и тяжелая атлетика, настольный теннис, плавание, таэквондо (WTF), теннис, футбол, шахматы, вольная и греко-римская борьба. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи