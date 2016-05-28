В Намангане прошел конкурс "Нихол"

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 мая. /УЗИНФОРМ/. В четверг в Молодежном центре Намангана прошел городской отборочный этап республиканского конкурса "Нихол".



Юные дарования состязались в 5 традиционных номинациях – эстрада, музыка, классическое пение, оперное исполнение и танцевальное искусство. Премия за создание высокохудожественных произведений в данных направлениях присуждается одаренной молодежи в возрасте от 17 до 25 лет.

В этом году в городском туре приняло участие около 50 человек – студенты НамГУ, колледжа искусств и других учебных заведений.



При определении победителей принимается во внимание и оценка исполнительского мастерства со стороны слушателей и зрителей, широкой общественности. В оценке творческих работ учитываются также профессиональная подготовка, уровень художественного исполнения, репертуар, общественная активность, человеческие качества участников. Не последнюю роль играют и успехи в смотрах и конкурсах, как отечественных, так и зарубежных.



Победителей ждут областной и республиканский этапы конкурса.

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