



"Моя Родина – Узбекистан"



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 мая. /УЗИНФОРМ/. В школе № 32 Намангана дети с успехом изучают языки, что они показали на недавнем фестивале "Моя Родина – Узбекистан", исполнив композицию сразу на трех языках – узбекском, русском и английском.



Второклассники рассказывали стихи о буквах русского алфавита, девочки превратились в матрешек, а мальчики блеснули матросским танцем. Третьеклассники поразили умением отгадывать загадки и знание пословиц.



Девочки из четвертых классов показали литературно-музыкальную композицию "Мы – дети великой страны". Так, Ойдина Солохидинова исполнила песню Красной Шапочки,, а Рукшона Хамидуллаева спела о городе цветов Намангане.



Заставил всех взрослых улыбнуться танец маленьких утят на мотив французской народной песни в исполнении Дильшоды Аскаралиевой, Одины Носировой, Махдии Рахимовой Нозимыы Ривожиддиновой. Посмеялись зрители и над клипом на песенку "Антошка", подготовленным учащимися вторых классов.



Интересное представление было подготовлено преподавателями русского языка Гавхар Хайдаровой и английского языка Зульфияхон Турсуновой и музыкального руководителя Анваржона Хайдарова.



В заключение методист ГОМООДУНО поблагодарила учителей и ребят, устроивших такой праздник. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи