



В Намангане состязались юные знатоки закона



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 мая. /УЗИНФОРМ/. На днях в молодежном центре Намангана состоялась викторина "Знаете ли вы закон?".



В ней участвовали команды академического лицея при НамГУ – "Дустлик", "Адолат" и "Витамины справедливости" – колледжей строительства и дизайна, социально-экономической сферы и педагогики, а также "Адвокат" из 2-го Наманганского медицинского колледжа.



Студентам пришлось отвечать на самые разные вопросы по истории, этике и эстетике, правоведению, религиозному экстремизму, показать интересные инсценировки на различные проблемы современности: торговля людьми, наркомания, экстремизм, а также проблемы общественного транспорта и роста цен на потребительские товары, знания законодательных актов Узбекистана о государственной молодежной политике.



Студенты, борясь за лидерство, исполнили хиты звезд отечественной и зарубежной эстрады – Севары Назархан, Филиппа Киркорова и других популярных исполнителей.



В итоге 1-е место заняли команды "Адолат" и "Витамины справедливости", 2-е место – "Дустлик", а 3-е – коллектив будущих медиков "Адвокат".



Победителям были вручены подарки и почетные грамоты. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи