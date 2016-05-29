



Фестиваль талантливой молодежи Намангана



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 мая. /УЗИНФОРМ/. Неисчерпаема талантами наманганская земля. Очередным свидетельством этого явился областной этап республиканского фестиваля "Высокодуховное поколение", в котором получили право участвовать около 300 победителей городского и районных этапов. Он прошел в четверг.



Лучшие из лучших, учащиеся и студенты общеобразовательных школ, специализированных школ-интернатов, колледжей, высших учебных заведений в возрасте от 14 до 25 лет в светлых просторных фойе Наманганского колледжа искусств и Наманганского колледжа национальных ремесел и сервиса представили на суд зрителей свои лучшие работы в номинациях "Художник, отразивший в своих произведениях национальное самосознание", "Дизайнер, отразивший в своих произведениях национальное самосознание", "Самый талантливый ремесленник". Посетители, гости фестиваля имели уникальную возможность насладиться яркими, талантливыми работами юных дарований.



В номинации "Певец Родины" представляли свое творчество мастера пения, в который раз убеждая благодарных слушателей в бесконечной красоте ни с чем не сравнимого живого исполнения. На суд профессионального жюри были также представлены интересные, талантливые работы в номинациях "Художественное творчество", "Знаток произведений Президента", "Знаток истории независимости" и "Высокодуховное поколение".



Победители областного этапа фестиваля были награждены дипломами 1-й, 2-й и 3-й степеней, ценными подарками от спонсорских организаций.



Также в торжественной обстановке каждому участнику фестиваля были вручены почетные грамоты, памятные подарки, сборники литературы.



В открытии и ходе фестиваля приняли участие помощник хокима области по делам духовности и просветительства Тохиржон Дедаханов, руководитель областного отделения Республиканского центра пропаганды духовности Сайфиддин Мухиддинов. Они тепло поздравили достигших высоких результатов победителей.



Завершился фестиваль творчества и фантазии большим гала-концертом молодых и уже известных исполнителей. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи