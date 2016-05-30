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Узбекистан рассказал в ООН о своей антинаркотической политике
30.05.2016 11:53

НОВОСТИ В МИРЕ, 30 мая. /УЗИНФОРМ/. На минувшей неделе Узбекистан представил официальный документ на 6 официальных языках в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, в котором содержится информация об основных направлениях антинаркотической политики и их реализации в Республике в 2015 году.

Доклад войдет в число итоговых документов прошедшей в минувшем году 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В документе сообщается о предпринимаемых в Узбекистане мерах по сокращению предложения и спроса на наркотические вещества, эффективной профилактике, выявлению и пресечению незаконного оборота наркотических веществ в соответствии с Программой комплексных мер по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2011-2015 годы и подготовке аналогичной программы на следующие 5 лет (2016-2020 годы), совершенствованию нормативно-правовой базы в области регулирования оборота наркотических средств и оказания наркологической помощи, материально-технической базы и кадрового потенциала специальных подразделений правоохранительных органов и медицинской службы.

Согласно докладу, в минувшем году правоохранительными органами Республики выявлено 6648 фактов преступлений по незаконному ввозу и обороту наркотиков на территории страны, а в результате проведения двухэтапной комплексной широкомасштабной операции "Черный мак – 2015" выявлено 2687 наркопреступлений и изъято 621 кг наркотических средств.

Кроме того, в Узбекистане выработаны превентивные меры и предложения по противодействию новым видам психоактивных веществ, обновлен Список запрещенных к обороту в стране наркотических средств, а также  на базе Национального информационно-аналитического центра по контролю за наркотиками создан штаб из числа представителей уполномоченных органов.

В следствие предпринятых мер в Республике уменьшился показатель первичной заболеваемости наркоманией, сократилось количество больных, состоящих на диспансерном учете, продолжалось снижение числа наркозависимых лиц, употреблявших наркотики инъекционным путем.

В результате просветительской профилактической работы году врачами-наркологами в различных группах населения прочитано 6947 лекций, проведено 2338 семинаров, осуществлено 632 публикации в СМИ. Кроме того, в стране действуют пропагандистские группы из 412 квалифицированных педагогов, которые совместно с представителями органов здравоохранения, внутренних дел, общественных организаций проводили на местах разъяснительную работу, в том числе по предупреждению распространения наркомании.

Профилактические меры включают в себя и лекции для директоров и их заместителей по духовно-просветительской работе средних специальных учебных заведений, проведение конкурсов социальных роликов, а также трансляции документальных фильмов.

УЗИНФОРМ

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