



Новый посол Южной Кореи прибыл в Ташкент



ТАШКЕНТ, 31 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея Квон Ён У вручил копию своих верительных грамот главе внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазизу Камилову. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и актуальные вопросы развития узбекско-корейского диалога и другие темы, представляющие взаимный интерес. Напомним, что Квон Ён У сменит в должности Ли Ук Хена, пребывавшего в должности с июня 2013 по апрель текущего года. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи