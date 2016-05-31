В Ташкенте стартовала сельскохозяйственная выставка

ТАШКЕНТ, 31 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ташкенте в Национальном выставочном комплексе "Узэкспоцентр" открыли работу традиционные 11-я Международная специализированная выставка-продажа cовременного оборудования и технологий для агропромышленного комплекса Узбекистана "Uzbekistan Agrotech Expo-2016", а также 5-я Международная специализированная выставка сельскохозяйственной техники и машин "Uzbekistan Agromash Eхpo-2016", организованные с целью широкого привлечения ведущих зарубежных компаний-производителей техники и оборудования для сферы АПК к сотрудничеству с фермерами Республики.

В рамках "Uzbekistan Agrotech Expo-2016" представлены технологии и оборудование по переработке плодоовощной и мясомолочный продукции, производству муки и комбикормов, развитию животноводства и птицеводства, организации тепличных хозяйств, фасовочно-упаковочное оборудование, оборудование для легкой промышленности, мини-техника и мини-оборудование для садоводства и виноградарства, технологии для развития сферы услуг, обработки кожи, ветеринарии, химические средства защиты растений и т.д. от свыше 170 компаний-производителей технологий и оборудования из более чем 24 стран мира, в том числе из Австрии, Бельгии, Италии, Германии, Франции, Голландии, Кореи, Турции, Китая, России и других.

"Uzbekistan Agromash Eхpo-2016" станет площадкой для демонстрации современных видов сельскохозяйственной техники от более 20 ведущих мировых производителей из 10 стран мира, а также отечественных предприятий – ОАО "Агрегатный завод", ОАО "Чирчиксельмаш".

Сельскохозяйственный форум, в рамках которого также будут организованы специализированные тематические семинары по ознакомлению узбекских фермеров с возможностями современной техники и презентации передовых технологий и современного оборудования, завершится 3 июня.

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