В Пекине обсуждены вопросы создания финансовых механизмов ШОС

НОВОСТИ В МИРЕ, 1 июня. /УЗИНФОРМ/. 31 мая в Пекине в Секретариате Шанхайской организации сотрудничества завершилась двухдневная встреча экспертов государств-членов ШОС, которое было посвящено вопросам создания Банка развития ШОС и Фонда развития (Специального счета) организации.

Встреча прошла под председательством Узбекистана. В ее ходе представители Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана обменялись мнениями по выполнению Решения Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС от 15 декабря 2015 года "О дальнейшей работе по созданию Банка развития Шанхайской организации сотрудничества и Фонда развития (Специального счета) Шанхайской организации сотрудничества" и необходимых мерах по созданию этих финансовых механизмов.

Кроме того, были обсуждены вопросы подготовки к очередной встрече министров финансов и председателей центральных (национальных) банков государств-членов ШОС, проведение которой планируется этой осенью в Кыргызстане.

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