Делегация ОИС пребывает с визитом в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 1 июня. /УЗИНФОРМ/. В Ташкенте пребывает с рабочим визитом делегация Организации исламского сотрудничества во главе с руководителями департаментов ОИС по политическим вопросам Тариком Али Бахитом и по проведению конференций Мухаммедом Амином Джеррари.

В рамках визита 30 и 31 мая делегация была принята в Министерстве иностранных дел Узбекистана, где прошли переговоры по вопросам подготовки и проведения очередного заседания Совета министров иностранных дел государств-членов ОИС в рамках председательства Узбекистана в организации.

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