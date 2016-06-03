



Посол США посетила узбекское внешнеполитическое ведомство



ТАШКЕНТ, 3 июня. /УЗИНФОРМ/. 2 июня Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки Памела Леора Спратлен нанесла визит в Министерство иностранных дел Узбекистана, где ее принял глава МИД Абдулазиз Камилов. Встреча была посвящена обсуждению актуальных вопросов развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также практических аспектов организации предстоящих совместных мероприятий и контактов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи