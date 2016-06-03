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Голосование проводилось 23.03.2017 - 23.04.2017

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В Узбекистане стартовала подготовка к юбилею независимости
03.06.2016 11:22

ТАШКЕНТ, 3 июня. /УЗИНФОРМ/. 2 июня Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал постановление "О подготовке и проведении празднования 25-летия государственной независимости Республики Узбекистан".

Документом предписывается в целях достойного празднования 25-летия независимости Республики и возрождения национальной государственности:

1. Утвердить состав республиканской комиссии по подготовке и проведению празднования 25-летия государственной независимости Республики Узбекистан согласно приложению.

2. Республиканской комиссии в недельный срок разработать программу организационно-практических, культурно-просветительских и информационно-разъяснительных мероприятий, воплощающих в себе главную идею "Жизнь моя, судьба моя – родной мой, неповторимый Узбекистан!».

3. При разработке программы рекомендуется обратить особое внимание на следующие приоритетные направления:

– широко осветить, что независимость в корне изменила смысл и содержание всей нашей жизни, освободила наш народ от оков бывшего тоталитарного строя, открыла безграничные возможности для возрождения наших духовных ценностей, священной религии, чести и достоинства, роста национального самосознания, построения свободной, благополучной жизни и процветающего общества;

– показать на реальных примерах суть и значимость осуществленной нами огромной работы в рамках реализации важнейших стратегических программ, направленных на укрепление экономических основ суверенитета нашей страны, в частности, обеспечение зерновой, топливно-энергетической и транспортно-коммуникационной независимости Узбекистана, модернизацию ведущих отраслей экономики, оснащение их передовой техникой и технологиями, возведение самых современных предприятий;

– глубоко, на аналитической основе раскрыть, что наша страна из отсталой в недавнем прошлом, аграрной республики с односторонне гипертрофированной экономикой, основанной на монополии производства хлопка, превратилась в современное индустриально развитое государство с динамично растущей экономикой и высоким потенциалом. Об этом свидетельствует и тот факт, что в настоящее время доля промышленности в экономике страны достигла 34 процентов, доля готовой продукции в структуре экспорта составляет более 70 процентов. При этом особое внимание следует уделить цифрам и фактам, подтверждающим динамичное развитие таких лидирующих в нашей экономике сфер и отраслей, как нефте- и газохимическая промышленность, нефтегазовое и железнодорожное машиностроение, автомобилестроение, производство современных строительных материалов, бытовая электроника, фармацевтика, высокотехнологичные пищевая и текстильная промышленность;

– показать практические результаты широкомасштабных преобразований на примере того, что в годы независимости национальная экономика выросла почти в 6 раз, реальные доходы в расчете на душу населения – более чем в 12 раз, значительно выросли золотовалютные резервы страны;

– широко информировать общественность о значении особо важных программ и мер, направленных на рост конкурентоспособности нашей страны на международной арене, динамичное развитие отраслей, являющихся локомотивом нашей экономики, за счет ее модернизации и диверсификации, поэтапное снижение участия государства в экономике, обеспечение закрепленного в Конституции страны приоритета частной собственности, дальнейшее повышение эффективности малого бизнеса и частного предпринимательства. Раскрыть, в частности, предпосылки и факторы, являющиеся основой нашего устойчивого развития, увеличения до 2030 года более чем в два раза объемов валового внутреннего продукта, доведения доли промышленности в экономике до 40 процентов, и показать, что мы уверенно продвигаемся к достижению этой цели, несмотря на негативные последствия все еще продолжающегося мирового финансово-экономического кризиса;

– осветить внедрение в сельскохозяйственной сфере совершенно новых экономических отношений, создание широких возможностей для развития фермерского движения, то, что сегодня фермерские хозяйства наряду с производством 90-92 процентов всей сельхозпродукции в стране становятся также решающей общественно-политической силой в развитии нашего села;

– отразить на основе сопоставительного анализа, что если в 1990 году потребности населения страны в продовольственных товарах, в первую очередь зерне, картофеле, мясе, молочной и кондитерской продукции, покрывались в основном за счет импорта, то в настоящее время 96 процентов подобных товаров производятся в нашей стране;

– показать на жизненных примерах, что в Узбекистане создан прочный фундамент для обеспечения продовольственной безопасности страны, за прошедший период потребление мяса на душу населения увеличилось в 1,4 раза, молока и молочной продукции – в 1,5, картофеля – в 1,9, овощей – более чем 2,6 раза, фруктов – в 6,3 раза;

– уделить особое внимание тому, что в стране ускоренно развивается класс собственников – средний класс, который до обретения независимости в республике практически отсутствовал, а сегодня становится прочной опорой нашего общества, доля малого бизнеса и частного предпринимательства в валовом внутреннем продукте достигла 56,5 процента, в этой сфере трудятся 77,9 процента занятого населения и вносят достойный вклад в процветание нашей страны;

– всесторонне осветить, что в результате реализации кардинально изменивших жизнь нашего общества Национальной программы по подготовке кадров, Общенациональной государственной Программы развития школьного образования и других общенациональных программ в стране внедрена система двенадцатилетнего обязательного бесплатного общего и среднего специального образования, двухэтапная система высшего образования, создана прочная основа для воспитания отвечающих требованиям времени кадров новой формации, что служит важным фактором обеспечения конкурентоспособности Узбекистана на международной арене;

– оценить реальные результаты широкомасштабной работы по развитию таких чрезвычайно важных для нас сфер, как здравоохранение, наука, культура и искусство, спорт, оказание постоянного внимания и заботы старшему поколению, женщинам и молодежи, обеспечение их прав и интересов, охрана семьи, материнства и детства. В частности, объем средств, направляемых ежегодно из Государственного бюджета на развитие социальной сферы, последовательно растет, к примеру, в 2015 году этот показатель составил более 60 процентов;

– раскрыть суть и значимость государственной политики, проводимой в целях воспитания молодого поколения здоровыми и гармонично развитыми личностями. К примеру, только за счет средств Фонда развития детского спорта во всех областях, городах и районах нашей страны построено около 300 детских школ музыки и искусства и более 1900 спортивных сооружений. В результате за последние десять лет показатель регулярных занятий спортом среди детей и подростков вырос с 30 до 57 процентов, в том числе среди девочек – с 24 до 47 процентов;

– провести широкую разъяснительную работу о реформировании Вооруженных Сил Узбекистана, являющихся надежным гарантом независимости нашей страны, ее безопасности и территориальной целостности, о повышении потенциала национальной армии;

– глубоко отразить, что в нынешнее чрезвычайно тревожное время, в условиях все более усиливающихся различных угроз и вызовов необходимо как зеницу ока беречь мир и спокойствие – наше бесценное богатство, еще больше укреплять межнациональное и межконфессиональное согласие, атмосферу взаимного уважения и доброты в нашем обществе, быть всегда бдительными и внимательными;

– осветить ключевые аспекты проводимой Узбекистаном внешней политики, направленной на развитие дружеских связей и сотрудничества со странами ближнего и дальнего зарубежья. Разъяснить принципиальные подходы нашего государства по разрешению происходящих в различных регионах мира противостояний и конфликтов только путем политических переговоров. В частности, довести до широкой общественности законодательно закрепленную твердую позицию нашей страны о неприсоединении к любым военно-политическим блокам, недопущении размещения военных баз иностранных государств на территории Узбекистана и участия наших военнослужащих в боевых действиях за рубежом.

4. Республиканской комиссии по подготовке и проведению празднования 25-летия государственной независимости Республики Узбекистан в целях организации в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте с участием широких слоев населения встреч и бесед, литературно-художественных вечеров, других культурных мероприятий, посвященных Дню независимости, создать духовно-просветительские группы из числа известных ученых, литераторов и артистов и обеспечить их работу на основе конкретного плана.

5. Принять меры по своевременной сдаче в эксплуатацию производственных, социально-культурных объектов, пуск которых запланирован накануне праздничных торжеств.

6. Республиканской комиссии на своих заседаниях регулярно заслушивать отчеты руководителей региональных органов власти, министерств и ведомств о ходе выполнения намеченных мероприятий в центре и на местах.

7. Министерству по делам культуры и спорта, Узбекскому агентству по печати и информации совместно с эстрадным объединением "Узбекнаво", Национальным агентством "Узбеккино", Комитетом женщин Узбекистана, общественным движением молодежи "Камолот", благотворительным общественным фондом "Махалла", Творческим союзом журналистов Узбекистана, Научно-практическим центром национальной идеи и идеологии, Творческой ассоциацией "Тасвирий ойина", Союзом писателей, Союзом композиторов, Академией художеств и другими организациями обеспечить проведение на высоком уровне молодежных фестивалей "Дети независимости", "Будущее – за нами", республиканского фестиваля дружбы и культуры "Узбекистан – наш общий дом", научно-практической конференции "Национальная идея – наша идея", заключительного этапа республиканского конкурса "Ты единственная, священная Родина!" на лучшую песню и музыкальное произведение, воспевающие независимость нашей страны, а также таких традиционных смотров-конкурсов, как "Самый великий, самый дорогой", "Жить во имя Родины", "Образ Родины – глазами художника", "Воспеваем тебя, современник!", "Летопись независимости", "Это – моя Родина".

8. Определить, что расходы на проведение праздничных мероприятий покрываются:

  • в Республике Каракалпакстан и областях – за счет местных бюджетов, а также благотворительных средств;
  • в городе Ташкенте – в равных долях за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета города Ташкента.

9. Рекомендовать Узбекскому агентству по печати и информации, Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Национальному информационному агентству Узбекистана, информационному агентству "Жахон" и другим средствам массовой информации широко освещать работу по подготовке и проведению празднования 25-летия государственной независимости Республики Узбекистан.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева.

УЗИНФОРМ

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