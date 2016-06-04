Новый посол Афганистана приступает к работе в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 4 июня. /УЗИНФОРМ/. 3 июня глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов принял копии верительных грамот у вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Афганистан Сайида Шахобуддина Темурий.

В ходе аудиенции стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-афганского сотрудничества в различных сферах, а также вопросы углубления взаимодействия в рамках ШОС.

С.Ш.Темурий сменит на этом посту Мохаммада Садика Даудзая, возглавлявшего афганскую дипмиссию в Ташкенте с января 2013 по май 2015 года.

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