



Делегация Узбекистана отправилась в Бишкек



ТАШКЕНТ, 5 июня. /УЗИНФОРМ/. Делегация под руководством первого заместителя премьер-министра Узбекистана, министра финансов Рустама Азимова отправилась с визитом в Кыргызстан. Целью визита является участие в предстоящем 7 июня в Бишкеке очередном заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, которое будет посвящено выработке стратегии дальнейшего развития сотрудничества между странами Содружества, а также узбекская делегация проведет ряд двусторонних встреч. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи