



От азбуки до "Евгения Онегина" изучают русский язык в наманганской школе



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 июня. /УЗИНФОРМ/. На днях учительница начальных классов школы № 12 Намангана Барнохон Якубжанова проводила своих подопечных на летние каникулы. За год малыши, совсем не говорившие по-русски, теперь умеют читать и писать на языке Пушкина.



На лето учительница дала задание: общаться со сверстниками на русском языке и читать книжки и газеты.



Барнохон Якубжанова делает упор на развитие устной речи, старается прививать детям любовь к чтению, то и дело удивляет коллег различными инновациями, успешно использует игровые методы преподавания языка, такие перспективные методики, как "кейстади", "ролли", "бизнесмен".



"Учить русскому языку и литературе в современных условиях трудновато. У многих ребят нет языковой среды, они не говорили по-русски ни дома, ни в детском саду. Поэтому учим их основам грамоты русской речи, смотрим мультфильмы на русском языке, читаем книжки", – поясняет она.



Раньше при обучении русскому языку всегда делали акцент на чтении художественной литературы, когда пополняется словарный запас, ученик автоматически усваивает орфографию и грамматику.



"Но сейчас ситуация изменилась, чтение отходит на второй или третий план, приходится искать мотивацию. Так, узнав, кем хочет стать ребенок, когда вырастет, я напоминаю, что русский язык используется в армии и силовых структурах, системе здравоохранения, строительстве и экономике. Нужен он и в Интернете, и в библиотеке, многие справочники и техническая литература издавались на русском", – рассказывает Барнохон-оя далее. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи