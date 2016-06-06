



Фестиваль профессий прошел в Намангане



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 июня. /УЗИНФОРМ/. На базе Давлатабадского профессионального колледжа легкой промышленности был организован фестиваль профессий, профессионального мастерства с участием представителей 118 колледжей и лицеев со всей Наманганской области.



Более двух недель все желающие могли посетить выставку красочных панно, представляющих от 5 до 10 и более позиций специальностей, которым обучают в каждом конкретном колледже. Максимально информативные панно с фотографиями, рассказывающими о важных вехах, жизнедеятельности учебных заведений, были вывешены по всему периметру и даже за пределами колледжа, привлекая широкий общественности, а также призывая выпускников школ к осазнаннему выберу будущей профессии.



Кульминацией фестиваля стал смотр-конкурс на лучшую специальность. Были представлены сотни различных профессий и специальностей, от электроэнергетики, систем наземного транспорта, информационных технологий, бухгалтерского учета и аудита до техника-технолога химической технологии и производства, юриста, воспитателя в дошкольных учреждениях и мастера швейного производства и т.д.



Спортивные колледжи на свободных площадках развернули татами, изумляя заинтересованную публику показательными выступлениями по боксу, каратэ, различным видам восточных единоборств, рукопашного боя.



Носилки, макеты гранат, автоматов, умение пользоваться ими, оказание первой медицинской помощи, завязывание различных видов узлов, от простых до невероятно сложных – все это в арсенале знаний хозяев фестиваля.



"Помогая овладеть основной профессией, мы не забываем, что каждого молодого человека ждет служба в армии. Стараемся максимально подготовить наших ребят к выполнению священного долга перед Родиной", – говорит преподаватель начальной военной подготовки колледжа Мухаммадголиб Исаков.



Наманганский профессиональный колледж легкой промышленности продемонстрировал весь процесс изготовления обуви. Профессиональные колледжи службы быта обучают мастеров по ремонту телевизоров, сотовых телефонов, бытовой техники, автомобилей и т. д. Студенты медицинских колледжей с большой готовностью демонстрировали свои знания и умения, легко могли объяснить, как пользоваться теми или иными инструментами.



Студенты колледжей искусств, демонстрируя свое мастерство, обеспечивали также музыкальное сопровождение фестиваля.



По завершении фестиваля профессий особо отличившимся участникам были вручены почетные грамоты и памятные подарки. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи