



Пляжная борьба в Янгикургане



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 июня. /УЗИНФОРМ/. В пятницу в Янгикургане завершился чемпионат Республики по курашу на песке. В соревновании, прошедшем в колледже агросервиса и транспорта Янгикурганского района, приняли участие около 800 спортсменов из Республики Каракалпакстан, всех областей Узбекистана и города Ташкента.



Эта разновидность борьбы набирает в области все большую популярность, о чем свидетельствует проведение в Намангане столь представительного турнира республиканского масштаба.



Представители Наманганской области выступили достаточно успешно. Так, Кумушхон Хужаева, Мунира Каримова и Муштарий Йулчиева сумели подняться высшую ступень пьедестала почета в споре среди взрослых. Аналогичное достижение – у Мухлиса Абдумаликова и Мафтуны Журабоевой, выступавших в споре молодежи 1996 – 1997 годов рождения, Маржона Махмудова, Махлиё Йулдошева и Озода Жураева, выступавших среди самых юных – 1998 – 2000 годов рождения.



В других весовых категориях чемпионами страны стали представители Самаркандской, Андижанской, Хорезмской, Навоийской, Сурхандарьинской и Ферганской областей, а также Ташкента и Каракалпакстана.



Победители национального чемпионата примут участие в чемпионате мира по этому виду спорта, который пройдет в июле нынешнего года во Вьетнаме. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи