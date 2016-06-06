



Авиамоделисты Намангана провели свой чемпионат



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 июня. /УЗИНФОРМ/. Чемпионат области по авиамодельному спорту завершился в пятницу в автомобильной школе при областном совете Организации содействия обороне Узбекистана "Ватанпарвар".



В турнире, организованном областным центром технических прикладных видов спорта ОСО "Ватанпарвар", приняли участие около 100 спортсменов, которые показали лучшие результаты в районных первенствах.



На суд жюри были представлены комнатные модели, отличающиеся особой сложностью при их конструировании: ведь вес такой модели не превышает 5 – 7 граммов. Победу одерживает та авиамодель, которая сможет дольше продержаться в воздухе.



По итогам соревнований в возрастной категории от 16 до 18 лет моделей класса Р-1-М победу одержал Тимур Замолитдинов из Мингбулакского района, в классе моделей Р-1-О (возраст от 18 до 25 лет) лучший результат показал Шохрух Сиддиков из Наманганского района.



В командном зачете тройку лидеров замкнули папские авиамоделисты, вторыми стали представители Чартакского района, а на высшую ступень пьедестала поднялись спортсмены Наманганского района. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи