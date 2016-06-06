



В Намангане состязались водные слаломисты



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 июня. /УЗИНФОРМ/. Даже капризы природы не помешали слаломистам Ташкента, Самарканда, Намангана, Андижана и Ферганы разыграть Кубок Республики.



Программа первого этапа, завершившегося в воскресенье на Большом Ферганском канале, включала специальный слалом, скоростной спуск и командные гонки на каноэ, каноэ-двойке и каяке.



Торжественное открытие соревнований состоялось в специализированной детско-юношеской школе водных видов спорта № 23 Намангана. Уровень борьбы за Кубок Узбекистана высок: в соревнованиях участвуют многократные чемпионы страны и Азии, участники этапов Кубка мира и международных турниров.



В первый день слаломисты проходили 200-метровую дистанцию с 15-ю воротами, во второй день – состязались на скорость, а в завершающий третий день прошли командные старты. Наманганским слаломистам удалось победить в шести видах программы.



Стоит сказать, что в СДЮСШОР № 23 под руководством 6 высококвалифицированных тренеров данным видом спорта занимаются более 50 человек. Они уже добились немалого: в 2007 году наши спортсмены были призерами международных соревнований в Голландии, в 2009 году стали серебряными призерами турнира в Казахстане, также второе и третье места занимают в 2012 году в Германии, а на чемпионате континента стали победителями.



Основная цель – постараться получить олимпийские лицензии на Олимпиаду 2020 года. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи