Послов зарубежных государств пригласили в Оксарой

ТАШКЕНТ, 30 июня. /УЗИНФОРМ/. 29 июня Президент Узбекистана Ислам Каримов принял в резиденции Оксарой верительные грамоты у вновь назначенных Чрезвычайных и Полномочных Послов Республики Польша – Петра Ивашкевича, Венгрии – Петера Санто, Республики Казахстан – Ерика Утембаева, Республики Таджикистан – Содика Имоми, Республики Корея – Квон Ён У, Исламской Республики Афганистан – Сайида Шахобиддина Темурий, недавно приступивших к работе в стране.

В ходе проведенных встреч были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям и ряд международных и региональных проблем, представляющих взаимный интерес.

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