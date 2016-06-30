



В МИД Узбекистана обсуждены итоги саммита ШОС



ТАШКЕНТ, 30 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики Сунь Лицзе. Его принял министр иностранных дел Абдулазиз Камилов. В ходе состоявшейся беседы стороны подвели итоги проведенного на прошлой неделе в Ташкенте юбилейного саммита Шанхайской организации сотрудничества и прошедшего в его рамках государственного визита в Узбекистан Председателя КНР Си Цзиньпина. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи