



Посол Японии посетил внешнеторговое ведомство Узбекистана



ТАШКЕНТ, 1 июля. /УЗИНФОРМ/. 30 июня Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии Фумихико Като посетил Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана. Визит был предпринят с целью обсуждения актуальных вопросов развития узбекско-японского сотрудничества в сферах технологий и образования. В частности, стороны обсудили практические аспекты реализации проекта создания Узбекско-японского молодежного центра инноваций при Ташкентском Государственном техническом университете, деятельность которого будет направлена на стимулирование, коммерциализацию и практическое внедрение совместных инновационных исследований и генерирование научных разработок, а также обменялись мнениями по текущему состоянию реализации долгосрочной программы "Юпитер" по модернизации генерирующих мощностей в Республике Узбекистан с использованием самых передовых и высокоэффективных японских технологий, сообщает пресс-служба МВЭСИТ. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи