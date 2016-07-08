Новые поздравления в адрес главы государства

ТАШКЕНТ, 8 июля. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов продолжает получать поздравительные послания от глав зарубежных государств и международных организаций, а также руководителей сотрудничающих со страной компаний по слуучаю празднования Рамазан хайита.

Так, узбекского лидера поздравили Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама, Служитель двух священных мечетей, Король Саудовской Аравии Сальман бин Абдельазиз Ал Сауд, Наследный принц, заместитель Председателя Кабинета Министров, министр внутренних дел Саудовской Аравии Мухаммад бин Найеф бин Абдельазиз Ал Сауд, заместитель наследного принца, второй заместитель Председателя Кабинета Министров, министр обороны Саудовской Аравии Мухаммад бин Сальман бин Абдельазиз Ал Сауд, Султан Омана Кабус бин Саид, Президент Арабской Республики Египет Абдулфаттах Саид Хусейн Ас-Сиси, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани.

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