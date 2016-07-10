В Узбекистане подведены итоги выборов председателей сходов граждан и их советников

ТАШКЕНТ, 10 июля. /УЗИНФОРМ/. 9 июля в Национальном пресс-центре Узбекистана был проведен брифинг с участием корреспондентов печатных и электронных изданий, телевидения и радио, который был посвящен итогам выборов председателей (аксакалов) сходов граждан и их советников, состоявшихся в мае-июне текущего года.

В ходе встречи прозвучали доклады членов Комиссии Кенгаша Сената по содействию организации и проведению выборов председателей (аксакалов) сходов граждан и их советников, ответственных работников Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и города Ташкента, председателей региональных отделов фонда "Махалля", которые в своих выступлениях сообщили, что в процессе подготовки к выборам были обеспечены организационно-правовые условия для полной реализации конституционных прав граждан.

В частности, была создана Комиссия Кенгаша Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по содействию организации и проведению выборов в сходах граждан, утвержден соответствующий план мероприятий, согласно которому была проведена совместная с органами государственной власти на местах и общественными организациями работа по широкому разъяснению сути и содержания законодательства, обеспечению избрания председателями сходов граждан и их советниками наиболее достойных граждан, имеющих опыт работы в госорганах, ННО, сфере предпринимательства, навыки работы с людьми и пользующихся уважением среди населения.

На сессиях Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, областных, районных и городских Кенгашей народных депутатов были образованы комиссии по содействию организации и проведению выборов председателей сходов граждан и их советников, рабочие группы в 9764 сходах граждан.

Также комиссией Кенгаша Сената Олий Мажлиса совместно с благотворительным общественным фондом "Махалля" было организовано 1600 семинаров и "круглых столов" для членов региональных, районных, городских комиссий и рабочих групп. В качестве методической помощи подготовлены и разосланы соответствующие брошюры, образцы выборных документов, рекомендации.

Наряду с этим, проводились семинары-тренинги для журналистов в регионах страны. По вопросам разъяснения положений Законов "О выборах председателя (аксакала) схода граждан и его советников", "Об органах самоуправления граждан", а также эффективной организации выборов было опубликовано в центральных и местных СМИ, интернет-изданиях 1880 материалов, подготовлено 2014 телепередач, более 2500 радиопередач, 10 социальных роликов.

В целом в ходе выборов были избраны 9764 председателя сходов граждан и более 105 тысяч их советников. 73,6% вновь избранных председателей имеют высшее образование, 82,4% имеют опыт работы в государственных органах, в системе ННО и сфере предпринимательства, 67% на эту должность избраны впервые. 865 председателей – женщины. Наряду с этим, 51,1% советников имеют высшее образование, 25,4% составляют женщины, 53,3% на эту должность избраны впервые, сообщает ИА "Жахон".

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