В Ташкенте готовятся к узбекско-французскому бизнес-форуму

ТАШКЕНТ, 11 июля. /УЗИНФОРМ/. Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана продолжает подготовку к предстоящему в следующую среду, 20 июля, в Ташкенте очередному, 6-му заседанию межправительственной узбекско-французской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Для участия в заседании в узбекскую столицу прибудет с визитом делегация правительственных и деловых кругов Французской Республики во главе с Государственным секретарем по внешней торговле, продвижению туризма и делам французских граждан за рубежом Маттиасом Фёклем.

В ходе переговоров стороны обсудят текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в сферах экономики и торговли, финансов и инвестиций, транспорта и связи, АПК, туризма и других.

В рамках пребывания французской делегации в Ташкенте также запланировано проведение бизнес-форума с участием ведущих компаний Республики Узбекистан и Франции, а такжебудут организованы встречи деловых кругов двух стран в формате кооперационной биржи.

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